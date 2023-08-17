بيع 3 صقور أيرلندية في الليلة الخامسة لمنصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

وكان ختام الليلة مع فرخ جير شاهين، وهو آخر إخوان الصقر البطل (طرب) الحاصل على العديد من الجوائز في جميع مشاركاته، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 50 ألف ريال قبل أن يتم بيعه بمبلغ 101 ألف ريال.