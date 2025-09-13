أمير حائل ونائبه يقدّمان العزاء لأسرة الكتفاء في وفاة سطام وأبنائه

قدّم الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل واجب العزاء لأسرة الكتفاء في وفاة سطام بن فيحان الكتفاء وأبنائه –رحمهم الله–، وذلك خلال زيارته منزل الفقيد في محافظة الشنان، بحضور وكيل الإمارة علي بن سالم آل عامر ومحافظ الشنان عبدالله بن سليمان الشبرمي وعدد من أقارب الفقيد، بينهم وبران وناهي الكتفاء وأشقاء الراحل.
وأكد سموه خلال حديثه أن المجتمع السعودي نسيج واحد وأسرة واحدة، مشيرًا إلى أن هذه المواقف غير مستغربة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله–. وسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد وأبناءه بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.
كما بعث الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل برقية عزاء لأسرة الكتفاء، سأل فيها الله أن يغفر للفقيد وأبنائه، ويسكنهم فسيح جناته، ويمنّ على أسرته بالصبر والسلوان.
من جانبه، قال وبران بن مشرف الكتفاء في تصريح لقناة الإخبارية: "الحادث أليم، لكن نقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى"، مؤكدًا أن الفقيد سطام من خيرة شباب العشيرة، وأن ما تلقوه من تفاعل المجتمع والاتصالات للتعزية خفف من آلامهم. وقدم شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه ووكيل الإمارة ومحافظ الشنان على وقوفهم مع الأسرة في هذه المحنة.