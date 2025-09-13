أمير حائل ونائبه يقدّمان العزاء لأسرة الكتفاء في وفاة سطام وأبنائه

من جانبه، قال وبران بن مشرف الكتفاء في تصريح لقناة الإخبارية: "الحادث أليم، لكن نقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى"، مؤكدًا أن الفقيد سطام من خيرة شباب العشيرة، وأن ما تلقوه من تفاعل المجتمع والاتصالات للتعزية خفف من آلامهم. وقدم شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه ووكيل الإمارة ومحافظ الشنان على وقوفهم مع الأسرة في هذه المحنة.