سمو محافظ الأحساء يدشن كرنفال الزهور الرابع

وكشف صاحب السمو الملكي محافظ الأحساء، الستار عن الحدث الأكبر في للكرنفال، بتشكيل أكبر صورة لسموه بالزهور بأكثر 500 ألف زهرة، وتَجول سموه على أركان الكرنفال التي تهتم بالبيئة والزراعة.. بعد ذلك بدأت فقرات الحفل بأداء السلام الملكي وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وبعدها كلمة لسعادة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري أعرب خلالها عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي محافظ الأحساء على رعايته وتشريفه تدشين الكرنفال وعلى دعمه الدائم في كل ما يخدم القطاع البيئي والزراعي في المحافظة.