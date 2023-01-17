سمو محافظ الأحساء يدشن كرنفال الزهور الرابع

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، يوم أمس" الاثنين" كرنفال الزهور في نسخته الرابعة بتنظيم من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، ممثلًا في مكتب الوزارة بمحافظة الأحساء وبالشراكة مع مدينة جواثا السياحية.
وكشف صاحب السمو الملكي محافظ الأحساء، الستار عن الحدث الأكبر في للكرنفال، بتشكيل أكبر صورة لسموه بالزهور بأكثر 500 ألف زهرة، وتَجول سموه على أركان الكرنفال التي تهتم بالبيئة والزراعة.. بعد ذلك بدأت فقرات الحفل بأداء السلام الملكي وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وبعدها كلمة لسعادة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري أعرب خلالها عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي محافظ الأحساء على رعايته وتشريفه تدشين الكرنفال وعلى دعمه الدائم في كل ما يخدم القطاع البيئي والزراعي في المحافظة.
ويهدف المهرجان إلى توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على الغطاء النباتي، وكذلك إلى إبراز دور وزارة البيئة والمياه والزراعة في المحافظة على الاستدامة البيئية ودعم حركة السياحة في المحافظة، ويأتي الكرنفال بعد أن حقق نجاحات كبيرة في ثلاث نسخ سابقة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وعدة مناحل ومشاتل زراعية.
وسيتخلل الكرنفال الذي سيستمر لمدة 15 يومًا العديد من الفعاليات المصاحبة؛ من ضمنها حديقة للطيور وقرية للأكواخ مع وجود المسرح التفاعلي للعائلات والأطفال وغيرها من الفعاليات والمفاجآت الأخرى.