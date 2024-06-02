"الأرصاد": المدينة المنوّرة تسجّل أعلى حرارة بالمملكة 46 ْمئوية والسودة الأدنى
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الأحد.
وتوقع المركز -بمشيئة الله تعالى- أن يطرأ ارتفاعٌ ملموسٌ في درجات الحرارة العظمى على أجزاءٍ من منطقة المدينة المنوّرة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الشرقية والرياض.
في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من تلك المناطق، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي حائل وتبوك. كما لاتزال الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد الى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرّمة.
وأوضح المركز أن المدينة المنوّرة سجّلت أعلى درجة حرارة 46 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 17 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في مكة المكرّمة والعُلا والأحساء 45 ْمئوية، وكل من الخرج ومِنى ومزدلفة والتنهات والدهناء 44 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ17 درجة، تليها أبها وطريف 19 ْمئوية والباحة 20 درجة.