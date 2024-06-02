"الأرصاد": المدينة المنوّرة تسجّل أعلى حرارة بالمملكة 46 ْمئوية والسودة الأدنى

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من تلك المناطق، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي حائل وتبوك. كما لاتزال الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد الى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرّمة.