وزراء ومسؤولون يرفعون التهنئة للقيادة والشعب السعودي بحلول شهر رمضان المبارك

رفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. ودعا الله -عزَّ وجل- أن يهلّ هذا الشهر الفضيل باليمن والبركات، وأن يوفق الجميع لصيامه وقيامه، ويتقبل بالصالحات أعمالهم،كما رفع وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، وإلى الشعب السعودي ، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وسأل المولى - عزَّ وجل- أن يعيد هذا الشهر الكريم على البلاد وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والخير والرخاء في ظل القيادة الرشيدة.