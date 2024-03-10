وزراء ومسؤولون يرفعون التهنئة للقيادة والشعب السعودي بحلول شهر رمضان المبارك

رفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. ودعا الله -عزَّ وجل- أن يهلّ هذا الشهر الفضيل باليمن والبركات، وأن يوفق الجميع لصيامه وقيامه، ويتقبل بالصالحات أعمالهم،كما رفع وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، وإلى الشعب السعودي ، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وسأل المولى - عزَّ وجل- أن يعيد هذا الشهر الكريم على البلاد وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والخير والرخاء في ظل القيادة الرشيدة.
ورفع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وسأل الله -سبحانه- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ويمدهما بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة أعواماً مديدة بالخير والبركات, داعياً المولى سبحانه أن يعز هذا الوطن في ظل القيادة الرشيدة.
ورفع محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، باسمه ونيابةً عن منظومة قطاع الصناعات العسكرية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وسأل المولى عز وجل أن يعيد شهر رمضان المبارك على المملكة قيادةً وشعباً، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على البلاد نِعَم الأمن والأمان.كما رفع محافظ الخرج الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز ، باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وسأل المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يُعيد الشهر الكريم والقيادة تنعم بموفور الصحة والعافية.
ورفع رئيس مؤسسة البريد السعودي "سبل" المهندس آنف بن أحمد أبانمي، التهنئة لخادمِ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقال : يسرني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلًا المولى – عزَّ وجلَّ- أن يديم على بلادنا نعم الأمن والرخاء والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة، وأن يعيد هذا الشهر الفضيل على الجميع أعواماً عديدة وهم ينعمون بموفور الصحة والعافية.