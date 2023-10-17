أمانة الطائف توقع مع "أسفار" عقد إنشاء "مطل الشفا" العلاجي

وقع أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي، مع الشركة السعودية للاستثمار السياحي "أسفار"، اليوم الثلاثاء، عقد مشروع نوعي لإنشاء وتطوير وتشغيل أرض "مطل الشفا" "مشروع إنشاء فندقي علاجي".
ويسهم المشروع الجديد في توفير خيارات نوعية ذات أثر إيجابي على الإقبال السياحي على الطائف، والتي تعد أحد أهم أقطاب السياحة المحلية. وتتميز الطائف، بطبيعتها الخلابة وبيئتها المميزة وطقسها المعتدل، وهي البوابة الشرقية للعاصمة المقدسة، وتتوفر بها كل مقومات النهوض السياحي من خدمات ومرافق وبنية تحتية متكاملة.
ويعد مركز "الشفا" من المواقع السياحية ذات الطبيعة الجبلية، وبه قمم مرتفعة ذات مطلات على الأودية السحيقة بتهامة.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في دعم الجاذبية السياحية لعروس المصائف داخليًا دوليًا.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة، مؤسس الشركة السعودية للاستثمار السياحي "أسفار"، والتي تعمل على تعزيز قدرات القطاع السياحي المحلي، والاستثمار في إنشاء المشروعات السياحية بمختلف مدن المملكة، ومنها "الطائف".
وتعمل "أسفار"، على تطوير الوجهات الجاذبة في قطاعات الضيافة والترفيه والتجزئة والأغذية، إلى جانب الاستثمار في منظومة السياحة المحلية.
وكذلك تمكين القطاع الخاص من خلال استثمارات مشتركة، واستحداث فرص للمقاولين والموردين المحليين، إضافة للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ للمساهمة في تطوير المشروعات والوجهات السياحية.