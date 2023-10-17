أمانة الطائف توقع مع "أسفار" عقد إنشاء "مطل الشفا" العلاجي

ويسهم المشروع الجديد في توفير خيارات نوعية ذات أثر إيجابي على الإقبال السياحي على الطائف، والتي تعد أحد أهم أقطاب السياحة المحلية. وتتميز الطائف، بطبيعتها الخلابة وبيئتها المميزة وطقسها المعتدل، وهي البوابة الشرقية للعاصمة المقدسة، وتتوفر بها كل مقومات النهوض السياحي من خدمات ومرافق وبنية تحتية متكاملة.