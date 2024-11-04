بعد الاستماع لتقريره.. "الشورى" يقدم عدة مطالبات لبنك المنشآت الصغيرة

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية , حيث دعا عضو مجلس الشورى الدكتور تركي العنزي صندوق التنمية

العقارية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية التي توفر اسكان مخصص لمنسوبيها، ودراسة ايجاد برامج إسكان على غرار برنامج تملك المنازل في شركة أرامكو.