شاهد.. مباني "تعليم الطائف" تتوشح اللون الأخضر احتفاء باليوم الوطني الـ95

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف قد بدأت حملتها الاتصالية بنشر العديد من الرسائل الاتصالية في حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، التي حملت أصدق المشاعر بهذه المناسبة الغالية على الجميع

إلى ذلك، اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف روزنامة من الفعاليات في إطار خطتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ(95) للمملكة تحت شعار "عزنا بطبعنا"، سيجري تنفيذها في جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية للبنين والبنات، لمدة أسبوعين بمشاركة الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع .