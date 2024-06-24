أول مَعلم ثقافي.. شركة القديّة للاستثمار تعلن إطلاق مركز الفنون الأدائية

وإضافة إلى المسارح وقاعات الأداء، سيوفر المركز للمقيمين والزوّار فرصة مميزة لاستكشاف خيارات المطاعم والتسوّق والترفيه التعليمي التي يضمّها، كما ستتسع تجربة المركز الثقافية من خلال اشتماله على قبة سماوية ومعارض فنية ومساحات خضراء، بينما سيكون التصميم المعماري الأيقوني للمركز رمزاً لهوية المدينة، إضافة إلى ذلك سيصبح الإعداد الدرامي للمبنى بمنزلة تكريم للعروض التي سيستضيفها، في حين سيوفر الممشى الممتد عبر منحدرات جبال طويق إلى قسمٍ مظللٍ أسفل المركز منصة مشاهدة تطل على كامل المدينة، وسيكون هذا القسم امتداداً للبيئة الخاصّة بالمركز التي ستضم شلالاً يبدأ من بهو المركز ويعمل على تبريد المنطقة المحيطة به.