ارتفاع صافي ربح مجموعة stc خلال الربع الأول من العام 2024م بنسبة 44.50% مقارنة بالربع السابق

وتعليقًا على النتائج المالية، أشار المهندس عليان بن محمد الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، أنه من منطلق جهود المجموعة المستمرة لتحقيق النمو وزيادة عوائد المساهمين؛ فقد أعلنت مجموعة stc وصندوق الاستثمارات العامة عن توقيع الاتفاقيات النهائية، والتي سيستحوذ من خلالها الصندوق على حصة 51% من شركة أبراج الاتصالات (توال)، كما تم تقييم توال بموجب هذه الصفقة بقيمة إجمالية بلغت 21.94 مليار ريال سعودي. وتم الاتفاق بين مجموعة stc والصندوق، على دمج شركتي توال ولتيس الذهبيتين للاستثمار في كيان مدمج جديد لإنشاء شركة وطنية رائدة في قطاع الاتصالات؛ حيث تضم فيها أصول شركة توال وشركة لتيس الذهبية للاستثمار، وستمتلك مجموعة stc حصة 43.06% من الكيان المدمج الجديد. وتأتي هذه الصفقة توافقًا مع استراتيجية stc المتعلقة بالنمو والتوسع من خلال الاحتفاظ بحصص في أصول ذات قيمة مضافة، كشركات البنية التحتية للأبراج التي تتمتع بإمكانيات قوية للتوسع والنمو.