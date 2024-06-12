وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ومحافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية يتفقدان استعدادات "توال" لموسم حج 1445

زار معالي المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي الدكتور محمد بن سعود التميمي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مقر شركة "توال" في مزدلفة، لتفقد جهود الشركة في تعزيز البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات خلال موسم الحج 1445ه .
وتأتي زيارة معالي الوزير ومعالي المحافظ في إطار الجهود الهادفة إلى الاطلاع على جاهزية الجهات المشاركة في موسم الحج بما يحقق استراتيجية المملكة الهادفة إلى توفير جميع الخدمات والأمن والسلامة والراحة التامة لضيوف الرحمن، حيث اطلعا على جاهزية "توال" واستعداداتها التحضيرية لموسم الحج 1445، التي تقوم على تقديم خدمات البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات لجميع المشغلين، وفق أعلى معايير الجودة بالتعاون مع الجهات المعنية ولجان الحج.
وبهذه المناسبة قال المهندس محمد الحقباني، الرئيس التنفيذي لشركة توال: " نسعى جاهدين في "توال" خلال موسم الحج هذا العام، على تقديم أقصى خدماتنا لعملائنا المشغلين على مدار الساعة، وذلك لضمان استمرارية الشبكة و تعزيز البنية التحتية لشبكات الاتصالات، بهدف توفير أفضل الخدمات المتكاملة و أفضل تجربة ممكنة لحجاج بيت الله الحرام."
وتعتبر "توال" الشركة الرائدة في إنشاء ومشاركة البنية التحتية الرقمية المتفوقة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وتمتلك الشركة محفظة ضخمة من أبراج الاتصالات، تضم أكثر من 21,000 برج، فيما يمتد نطاق عملياتها التشغيلية إلى العديد من البلدان في القارتين الآسيوية والأوروبية.