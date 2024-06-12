وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ومحافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية يتفقدان استعدادات "توال" لموسم حج 1445

وتأتي زيارة معالي الوزير ومعالي المحافظ في إطار الجهود الهادفة إلى الاطلاع على جاهزية الجهات المشاركة في موسم الحج بما يحقق استراتيجية المملكة الهادفة إلى توفير جميع الخدمات والأمن والسلامة والراحة التامة لضيوف الرحمن، حيث اطلعا على جاهزية "توال" واستعداداتها التحضيرية لموسم الحج 1445، التي تقوم على تقديم خدمات البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات لجميع المشغلين، وفق أعلى معايير الجودة بالتعاون مع الجهات المعنية ولجان الحج.