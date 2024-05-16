ولي العهد يلتقي الرئيس السوري على هامش "القمة العربية" بالمنامة

التقى صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ الرئيسَ السوري بشار الأسد، اليوم، في البحرين.
جاء ذلك اللقاء على هامش اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنعقد في مملكة البحرين. وتحتضن المنامة، الخميس، أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين.
ويجتمع القادة العرب في إطار فعاليات الدورة الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية؛ للتباحث في مجموعة من القضايا المشتركة؛ ومن أبرزها العدوان الإسرائيلي على غزة، والأزمة في السودان والتطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود المتعلقة بالعمل العربي المشترك في مجالات مختلفة.