"فيصل بن فرحان" يناقش التطورات العالمية مع الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية البريطاني

كما تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي، جرى خلاله استعراض أوجه العلاقات بين المملكة وبريطانيا، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.