بمشاركة أكثر من 45 شركة ومؤسسة.. "محافظ جدة" يفتتح يوم المهنة 2024

يُذكر أن يوم المهنة ضمن برنامج تمكين الخريجين، وهو أحد برامج جامعة جدة، ويهدف إلى دعم توظيف الخريجين، والتعاون في إيجاد فرص للتدريب الميداني التعاوني للطلاب، إضافة إلى توثيـق العلاقـة بين الجامعـة وخريجيها، وتعريـف قطـاع الأعمـال بالبرامـج المقدمـة فـي جامعـة جـدة، والتـي تعمـل علـى تلبيـة احتياجات سوق العمل، وتعريفهم بكفاءة خريجي الجامعة، وتعريف خريجي وطلبة الجامعة باحتياجات سوق العمل، وطرح الفرص الوظيفية المتاحة لهم.