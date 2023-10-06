"الموارد البشرية" تُجري تحديثات على لائحة العمالة المنزلية ومَن في حكمهم

وراعت الوزارةُ في التحديثات توضيحَ العلاقة التعاقدية وتسهيل آلية التعاقد والتقاضي في حال الخلاف بين طرفي العلاقة، بما يضمن حقوق كل طرف، وإضافة عددٍ من التعريفات والأحكام والضوابط، بالإضافة إلى مراعاة العديد من الحقوق والواجبات لكلٍّ من صاحب العمل المنزلي والعامل المنزلي.