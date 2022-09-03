"الأرصاد" طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية، وزخات من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية تتحوّل تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، يصل الى مترين جنوباً مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.