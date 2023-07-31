أمانة جدة تغلق معملاً لخياطة الزي المدرسي بحي الشرفية

وأوضحت الأمانة أنه استمراراً للحملات الميدانية لمعالجة المخالفات البلدية والظواهر السلبية في الشوارع وداخل المناطق السكنية، فقد تمكنت الفرق الرقابية من ضبط موقع حوّلته عمالة إلى معمل لخياطة الزي المدرسي "المريول" حيث جرت مصادرة كافة الأدوات المستخدمة في الموقع.