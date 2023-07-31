أمانة جدة تغلق معملاً لخياطة الزي المدرسي بحي الشرفية

أغلقت الفرق الرقابية بأمانة محافظة جدة معمل خياطة حولته عمالة وافدة إلى معمل لخياطة مراييل المدارس بحي الشرفية.
وأوضحت الأمانة أنه استمراراً للحملات الميدانية لمعالجة المخالفات البلدية والظواهر السلبية في الشوارع وداخل المناطق السكنية، فقد تمكنت الفرق الرقابية من ضبط موقع حوّلته عمالة إلى معمل لخياطة الزي المدرسي "المريول" حيث جرت مصادرة كافة الأدوات المستخدمة في الموقع.
وأضافت الأمانة أنه جرى تسليم الملابس الجاهزة للجمعيات الخيرية، مؤكدةً استمرار الجهود الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين؛ للحد من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.