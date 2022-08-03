"كفاءة" يوصي بالصيانة الدورية للغسالات والمجففات لتوفير الطاقة

أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" المواطنين والمقيمين بعمل صيانة دورية للأجهزة الكهربائية المنزلية بشكل عام؛ وذلك لأنه يسهم في زيادة عمرها الافتراضي ويحافظ على كفاءة استهلاك الطاقة فيها.
كما أوصى المركز بالعناية بصيانة الغسالات والمجففات؛ لأنه يُسهم في إطالة عمر الجهاز وزيادة كفاءته، كما يسهم في تحسين جودة الغسيل.
وقال المركز: إن صيانتها باستمرار توفر في استهلاك الكهرباء، كما تسهم صيانة الأجهزة الكهربائية من ثلاجات وغسالات ومجمدات في إطالة عمرها الافتراضي والمحافظة على معدلات استهلاك الطاقة.