"كفاءة" يوصي بالصيانة الدورية للغسالات والمجففات لتوفير الطاقة

وقال المركز: إن صيانتها باستمرار توفر في استهلاك الكهرباء، كما تسهم صيانة الأجهزة الكهربائية من ثلاجات وغسالات ومجمدات في إطالة عمرها الافتراضي والمحافظة على معدلات استهلاك الطاقة.