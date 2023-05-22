طيران ناس يعلن عن 3 وجهات صيفية من القصيم إلى اسطنبول وطرابزون وتبليسي

وخلال موسم الصيف هذا العام 2023، أعلن طيران ناس إضافة 10 وجهات ومسارات جديدة في آسيا وأوروبا، ابتداء من الشهر المقبل "يونيو"، ليرتفع عدد وجهته الصيفية إلى 20 وجه، بهدف تعزيز شبكة رحلاته الدولية المتنامية، حيث تشمل وجهاته الجديدة جزر المالديف، ويريفان في أرمينيا، وأنطاليا في تركيا، وتيفات في مونتينيغرو "الجبل الأسود" كأربع وجهات جديدة ومباشرة من مطار الملك خالد الدولي في الرياض، إضافة إلى ستة خطوط سير جديدة، أربعة منها من الدمام إلى كل من صلالة في سلطنة عمان واسطنبول وطرابزون في تركيا والعاصمة الألبانية تيرانا، بالإضافة إلى خطي سير من جدة إلى بودروم في تركيا وصلالة.