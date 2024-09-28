وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفنزويلي العلاقات الثنائية وتطويرها بمختلف المجالات

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، أمس وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية، إيبان إدواردو خيل بينتو، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، والمدير العام لمكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.