وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفنزويلي العلاقات الثنائية وتطويرها بمختلف المجالات

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، أمس وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية، إيبان إدواردو خيل بينتو، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.