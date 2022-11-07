إكسبرو لـ"سبق": التحديثات على الاتفاقية الإطارية لخدمات التأمين الطبي لمستحقي منسوبي الجهات الحكومة التي تقدم التغطية التأمينية لموظفيها

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية عمار بن أحمد النهدي أن الاتفاقية الإطارية لخدمات التأمين الطبي المحدثة (وكذلك ما قبل تحديثها)، مقتصرة على مستحقي التأمين الطبي في الجهات الحكومية داخل المملكة العربية السعودية التي تقدم التغطية التأمينة لموظيفها بحسب لوائح تنظيم العمل فيها وتنظيمها الذي ينص على ذلك مثل: الهيئات والمؤسسات الحكومية؛ أما الوزارت وفروعها وما في حكمها أو الجهات الأخرى التي لم يرد في لوائحها تقديم خدمات التأمين الطبي لموظيفها فلا يشملها التعميم حسب الأنظمة واللوائح المنظّمة لذلك.