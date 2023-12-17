"جامعة فيصل" تمنح "البراهيم" الماجستير في "تعزيز الهوية الوطنية"

وأكدت الباحثة بنين بنت حسين علي البراهيم، خلال رسالتها، تأثر هذه الشبكات في تكوين هوية المراهقين ومتابعتهم لها في مدهم بالمعلومات حول القضايا المجتمعية المختلفة؛ حيث طبيعة الشكل والسلوك الاتصالي عبر الشبكات الاجتماعية، التي تعج في بعض الأحيان بالمعلومات المزيفة، والشائعات.