"جامعة فيصل" تمنح "البراهيم" الماجستير في "تعزيز الهوية الوطنية"

منحت جامعة الملك فيصل، ممثلةً في قسم الاتصال والإعلام بكلية الآداب، اليوم الأحد، درجة الماجستير للباحثة بنين بنت حسين علي البراهيم، من ذوي الاحتياجات الخاصة "فاقدة البصر"، في بادرة هي الأولى من نوعها على مستوى الجامعة.
ونالت "البراهيم"، الدرجة العلمية على رسالة تحت عنوان: "استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وعلاقته بتعزيز الهوية الوطنية لدى طلبة الجامعات السعودية.. دراسة مسحية على المنطقة الشرقية".
وضمّت لجنة المناقشة الأستاذ بقسم الاتصال والإعلام الدكتور حسن نيازي الصيفي "مشرفًا ومقررًا"، والأستاذ المشارك بقسم الاتصال والإعلام الدكتور فلاح بن عامر الدهمشي "ممتحنًا"، والأستاذ بقسم الاتصال والإعلام الدكتور عبدالحليم موسى يعقوب "ممتحنًا".
جاء ذلك بحضور نخبة من الأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس، بالقاعة الكبرى بمبنى الدراسات العليا بالجامعة.
وعرفت الرسالة بعلاقة شبكات التواصل الاجتماعي بالهوية الوطنية وتعزيزها لدى المراهقين، معتمدة على منهج المسح الميداني على المنطقة الشرقية.
كما عرّجت على استخدام المراهقين شبكات التواصل الاجتماعي بشكل كبير، مفضلةً الحصول على المعلومات من بين الوسائل الإعلامية الأخرى؛ لسهولة وسرعة التفاعل عبر تلك الشبكات؛ إذ أصبحت تتيح لهم مزايا أكثر من الوسائل الإعلامية الأخرى.
وأكدت الباحثة بنين بنت حسين علي البراهيم، خلال رسالتها، تأثر هذه الشبكات في تكوين هوية المراهقين ومتابعتهم لها في مدهم بالمعلومات حول القضايا المجتمعية المختلفة؛ حيث طبيعة الشكل والسلوك الاتصالي عبر الشبكات الاجتماعية، التي تعج في بعض الأحيان بالمعلومات المزيفة، والشائعات.
وأثنت لجنة المناقشة في ختام رسالة الباحثة، على المخزون المعرفي الذي شملته الدراسة حول شبكات التواصل الاجتماعي وعلاقتها بتعزيز الهوية الوطنية؛ لكون المواطن هو الثروة الحقيقية للوطن، وميدان الاستثمار الحقيقي لمستقبل أفضل؛ لذا كان الاهتمام بتعليمه وتدريبه مهم في صناعة شخصيته وجعله رجلاً صالحًا لبناء الوطن ليكون في مقدمة الدول.