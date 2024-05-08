"الأرصاد": مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة بالمملكة بـ 40 درجة مئوية والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الأربعاء.
وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، أن الفرصة لاتزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، نجران، جازان، عسير؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية؛ خاصة الجنوبية منها، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنوّرة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقة مكة المكرّمة.
وأوضح المركز أن مكة المكرّمة سجلت أعلى درجة حرارة 40 ْمئوية، فيما سجّلت السودة أقل حرارة 12 درجة فقط.
وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في الدمام وشرورة والأحساء 39 ْمئوية، ووادي الدواسر 38 درجة، تليها الرياض وجدة وجازان والخرج والتنهات والصمان 37 ْمئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ12 درجة، تليها القريات 13 درجة، وطريف 14 ْمئوية.
وأوضح أن الدمام والقنفذة سجّلتا أعلى نسبة رطوبة 85%.