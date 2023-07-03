الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين تغادر المملكة بعد أداء مناسك الحج

غادر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى بلادهم والبالغ عددهم 1780 حاجاً وحاجةً يمثلون الدفعة الأولى من المستضافين بعد أن أدّوا مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفق منظومة من الخدمات النوعية.