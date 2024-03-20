أبراج الساعة في مكة المكرمة توقع اتفاقية تمويل مشترك بـ 6 مليار ريال مع مصرفي الراجحي والإنماء

وأشارت شركات أبراج الساعة في بيانها الصادر اليوم إلى التزامها بالاستفادة من هذه الاتفاقية لتعزيز الموقف المالي وللمساهمة في نمو الاقتصاد المحلي وتعزيز البنية التحتية لبرامج خدمة زوار وحجاج بيت الله الحرام، انطلاقاً من موقعها الريادي في قطاعي الضيافة والتجزئة بمكة المكرمة وموقعها الفريد بإطلالته على ساحات المسجد الحرام ولكونها المالك والمشغل لفنادق برج ساعة مكة الملكي (فيرمونت) وقصر مكة رافلز وسويس مكة وسويس المقام ولمركز أبراج الساعة التجاري، بالإضافة إلى مشاريعها التشغيلية الأخرى.