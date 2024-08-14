برنامج تدريبي عالمي.. "الملكية الفكرية" تعلن بدء التسجيل في المدرسة الصيفية"

ويستمرّ البرنامج لمدة أسبوعين في مقر جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، يقدم من خلالها للمتدربين العديد من المواضيع والأنشطة العملية في مختلف مجالات الملكية الفكرية، وتدعو الملكية الفكرية الراغبين في التسجيل إلى الاطلاع على صفحة "Summer School on IP" في موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية: https://www.wipo.int/portal/en/.