بدعوة سعودية.. مشاركة الرئيس السوري في منتدى مستقبل الاستثمار تعزز مسار تعافي الاقتصاد السوري

يشهد منتدى مستقبل الاستثمار 2025 عقد جلسة رئيسة خاصة يشارك فيها الرئيس السوري، في خطوة تعكس الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في قيادة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى دعم تعافي الاقتصاد السوري، وتعزيز قدرة الحكومة السورية على مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات. ويأتي تنظيم هذه الجلسة ضمن رؤية سعودية شاملة تهدف إلى تهيئة بيئة اقتصادية مستدامة في سوريا، والمساهمة في تخفيف المعاناة عن الشعب السوري، وذلك في إطار سياسة المملكة الرامية إلى تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.