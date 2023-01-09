"الشورى" يُشارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية بتركيا

تلا ذلك كلمةً لرئيس مجلس الأمة التركي رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية رحب فيها بعقد الاجتماع في الجمهورية التركية، مؤكدًا على دور القارة الآسيوية في القيام بالدور المناط بها لما تملكه من مقومات سكانية وثروات طبيعية كونها مهد الحضارات والتاريخ العالمي، وأشار شنطوب في كلمته إلى أهمية الوقوف ضد الإرهاب والجماعات الإرهابية.