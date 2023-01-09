"الشورى" يُشارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية بتركيا

شارك رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في اجتماع المجلس التنفيذي وأعمال الجمعية العمومية الـ 13 للاتحاد البرلماني الآسيوي، المنعقد في أنطاليا بتركيا بحضور رؤساء البرلمانات الآسيوية والوفود البرلمانية.
وانطلقت أعمال الاجتماع بحفل افتتاح تضمّن كلمةً للأمين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية أشار فيها إلى ما قامت به الجمعية من أعمالٍ واجتماعات خلال الفترة الماضية وخاصة بعد جائحة كوفيد 19، مؤكداً أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في حل النزاعات وتحقيق الأمن والاستقرار مُشيراً إلى أهمية العمل متعدد الأطراف.
تلا ذلك كلمةً لرئيس مجلس الأمة التركي رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية رحب فيها بعقد الاجتماع في الجمهورية التركية، مؤكدًا على دور القارة الآسيوية في القيام بالدور المناط بها لما تملكه من مقومات سكانية وثروات طبيعية كونها مهد الحضارات والتاريخ العالمي، وأشار شنطوب في كلمته إلى أهمية الوقوف ضد الإرهاب والجماعات الإرهابية.
عقب ذلك بدأت أعمال الاجتماع بمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، كما عقدت اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية اجتماعها، وجرى بُحث إجراءات تعزيز التنوع الثقافي وحماية التراث الثقافي في آسيا، وبناء الازدهار في آسيا من خلال الصداقة والتعاون، ودعم الجهود الرامية إلى تعاون البرلمانات والحكومات الآسيوية من أجل الازدهار.
ويضم وفد المملكة العربية السعودية برئاسة رئيس مجلس الشورى عددًا من أعضاء مجلس الشورى وهم الدكتور علي بن سعد العلي، والدكتور فارس بن عبدالله العصيمي، إلى جانب عدد من المسؤولين في المجلس.