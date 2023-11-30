شاهد.. الجبال المحيطة بالحرم المكي تكتسي بالخضرة

وأظهرت الصور التي التقطها وائل الحتيرشي، اليوم الخميس، اكتساء جبال مكة المكرمة، باللون الأخضر، بعد أن نثرت الطبيعة الساحرة عبقها وخضرتها على تلك الجبال المحيطة بالبيت الحرام، في منظرٍ بديع جسّد البيت الشعري الشهير للشاعر "البحتري": "أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكاً".