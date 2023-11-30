شاهد.. الجبال المحيطة بالحرم المكي تكتسي بالخضرة

توشّحت الجبال المحيطة بالحرم المكي الشريف، بالخضرة عقب هطول الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدسة مؤخراً، لترسم لوحة من الجمال والإبداع الإلهي في أطهر البقاع.
وأظهرت الصور التي التقطها وائل الحتيرشي، اليوم الخميس، اكتساء جبال مكة المكرمة، باللون الأخضر، بعد أن نثرت الطبيعة الساحرة عبقها وخضرتها على تلك الجبال المحيطة بالبيت الحرام، في منظرٍ بديع جسّد البيت الشعري الشهير للشاعر "البحتري": "أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكاً".
تلك الأمطار الغزيرة الأخيرة التي شهدتها مكة المكرمة، كسائر مدن المملكة العربية السعودية في مثل هذه الأوقات؛ عكست أجواء الربيع لهذا العام.
وسادت الخضرة جبال وسهول المملكة لتصبح متنفساً طبيعياً لهواة البر وهواة التصوير، حتى أضحت مواقع التواصل الاجتماعي تزدحم بالصور الفوتوغرافية لتلك المناظر الطبيعية من ربوع بلادنا.