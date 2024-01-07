الاستقرار لن يدوم.. العقيل: طقس بارد بجميع المناطق وتوقعات بعودة الأمطار الأسبوع المقبل

وأضاف "العقيل" في مداخلة لقناة "الإخبارية" أن الطقس البارد يغلف جميع مناطق المملكة، بما فيها الرياض التي وصلت درجة الحرارة فيها إلى 13 مئوية، وأقل درجة حرارة مسجلة اليوم هي 5 مئوية في طريف، تليها رفحاء 7 درجات مئوية، و8 درجات في عرعر، ولم نسجل درجات حرارة تحت الصفر؛ لافتًا إلى أن فرص الأمطار تقل شمال وشرق ووسط المملكة، وتكثر على المرتفعات الغربية والجنوبية.