"التخصصي" الأفضل في الشرق الأوسط وإفريقيا.. والـ20 عالميًّا من ضمن 250 مستشفى

صُنف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في المركز الـ20 من أصل 250 مركزًا على مستوى العالم، والأول على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا؛ وذلك بحسب تصنيف أفضل مؤسسات الرعاية الصحية عالميًّا لعام 2023م، والصادر عن براند فاينانس (Brand Finance).
وبحث التقرير الذي يُعد الأول من نوعه، مكانة أكثر من 500 مستشفى حول العالم؛ بناءً على أكثر من 30 مؤشر أداء متعدد (تفحص الرعاية الصحية، ومراكز الأبحاث، والتعليم)، وظهرت نتائجه بعد استطلاع آراء آلاف الممارسين الصحيين في أكثر من 40 دولة.
وضم التقرير ستة مستشفيات سعودية أخرى، وهي على الترتيب: مدينة الملك عبدالله الطبية، ومدينة الملك سعود الطبية، ومدينة الملك فهد الطبية، والشؤون الصحية للحرس الوطني، ومستشفى الملك فهد الجامعي، ومستشفى الملك خالد الجامعي؛ مما يعزز مكانة القطاع الصحي السعودي عالميًّا.
ويأتي تصنيف "التخصصي" في المرتبة الـ20، ثمرةً لمبادرات برنامج تحول القطاع الصحي، إحدى برامج رؤية السعودية 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونتيجة للدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الصحي، وانعكاسًا لجودة الخدمات التي تقدم للمستفيدين، والإنجازات الطبية في العديد من المجالات.
ويعتبر تصنيف التخصصي حصادًا لرسالة سامية يحملها المستشفى، تتمثل في خدمة المجتمع من خلال توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية وأحدثها وتقديم أفضل تجربة للمستفيد في بيئة تعليمية وبحثية متكاملة.
وتقيم براند فاينانس (Brand Finance) سنويًّا أكثر من 5000 منشأة في شتى القطاعات حول العالم، وتهدف من خلال ذلك إلى دعم المنشآت في اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على أسس علمية.