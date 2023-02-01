"التخصصي" الأفضل في الشرق الأوسط وإفريقيا.. والـ20 عالميًّا من ضمن 250 مستشفى

وبحث التقرير الذي يُعد الأول من نوعه، مكانة أكثر من 500 مستشفى حول العالم؛ بناءً على أكثر من 30 مؤشر أداء متعدد (تفحص الرعاية الصحية، ومراكز الأبحاث، والتعليم)، وظهرت نتائجه بعد استطلاع آراء آلاف الممارسين الصحيين في أكثر من 40 دولة.