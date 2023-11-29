11 فرصة عقارية للإستثمار الفندقي في حي العزيزية بمكة المكرمة

وأعلنت شركة إتقان العقارية عن العقار الثامن عبارة عن قطعة أرض في حي العزيزية الغربية مساحتها 3712.16 م2 قطعة رقم 9، والعقار التاسع عبارة عن أرض تبلغ مساحتها 3724.03 م2 قطعة رقم 10 في حي العزيزية الغربية، والعقار العاشر أرض مساحتها 3897.73 م2 في حي العزيزية الغربية قطعة رقم 11، وتبلغ مساحة العقار الحادي عشر 5925.8 م2 عبارة عن قطعة أرض رقم 12 في حي العزيزية الغربية بمكة المكرمة.