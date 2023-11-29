11 فرصة عقارية للإستثمار الفندقي في حي العزيزية بمكة المكرمة

تطرح إتقان العقارية يوم الاثنين 4 ديسمبر المقبل مجموعة من الأصول العقارية الواعدة للبيع في المزاد المدمج (مسار المشاعر 2) الذي يقام تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية، حضورياً في قاعة مكة الكبرى بمكة المكرمة وإلكترونياً على منصة الدال للمزادات .
ويستعرض المزاد 11 عقاراً تضم برج "فندقي" وقطع أراضي سكنية تجارية تتميز بموقعها الحيوي في حي العزيزية بمكة المكرمة الذي يتفرد بقربه من الحرم المكي ومشعر منى واستقطابه للأنشطة الفندقية والسكنية ومراكز التسوق الأكثر جذباً للمعتمرين وزوار المشاعر المقدسة، وإطلالتها الاستثنائية على شارع جنوب العزيزية العام.
وتشمل الفرص العقارية برج فندقي يقع في منطقة محبس الجن على مساحة 1297.44 م2. وعرضت الشركة العقار الثاني عبارة عن قطعة أرض – سكني تجاري – في حي العزيزية الغربية بمساحة 1823.59 م 2 قطعة رقم 2. ويقع العقار الثالث في العزيزية الغربية عبارة عن أرض – سكني تجاري – على مساحة 3217.55 م2 قطعة رقم 4، ويقع العقار الرابع في حي العزيزية الغربية على مساحة 2923.08 م2عبارة عن أرض – سكني تجاري – قطعة رقم 5.
وضمت الفرص العقارية العقار الخامس عبارة عن أرض في حي العزيزية تبلغ مساحتها 3145.77 م2 قطعة رقم 6، والعقار السادس قطعة أرض مساحتها 3377.45 م2 قطعة رقم 7. وكذا العقار السابع قطعة أرض بمساحة تقدر 3479.15 م2 قطعة رقم 8.
وأعلنت شركة إتقان العقارية عن العقار الثامن عبارة عن قطعة أرض في حي العزيزية الغربية مساحتها 3712.16 م2 قطعة رقم 9، والعقار التاسع عبارة عن أرض تبلغ مساحتها 3724.03 م2 قطعة رقم 10 في حي العزيزية الغربية، والعقار العاشر أرض مساحتها 3897.73 م2 في حي العزيزية الغربية قطعة رقم 11، وتبلغ مساحة العقار الحادي عشر 5925.8 م2 عبارة عن قطعة أرض رقم 12 في حي العزيزية الغربية بمكة المكرمة.
ودعت إتقان العقارية عموم الراغبين المشاركة في المزاد التواصل مع مركز خدمة العملاء بالشركة من خلال أرقام التواصل والمنصات الإعلامية للشركة والاستفسار التواصل على جوال رقم 0550052000