ضبط مخالفَين في محميتي طويق والملك عبدالعزيز وإيقاع غرامات بيئية تصل إلى 6,500 ريال

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على أهمية الالتزام بتعليمات حماية البيئة والموارد الطبيعية، حاثةً المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي مخالفات بيئية أو تعديات على الحياة الفطرية عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون مسؤولية على المبلّغ.