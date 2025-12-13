ضبط مخالفَين في محميتي طويق والملك عبدالعزيز وإيقاع غرامات بيئية تصل إلى 6,500 ريال

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنَين خالفا نظام البيئة في محميتين طبيعيتين، بعد ارتكابهما مخالفات تتعلق بإشعال النار في غير المواقع المخصصة والرعي الجائر.
وفي محمية طويق الطبيعية، تم ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها، مخالفًا تعليمات المحافظة على الغطاء النباتي، حيث جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. وأكدت القوات أن عقوبة هذه المخالفة تصل إلى غرامة مالية مقدارها 3,000 ريال.
وفي محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ضُبط مواطن آخر ارتكب مخالفة رعي (7) أمتان من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها، حيث تبلغ غرامة الرعي غير النظامي 500 ريال لكل متن، بإجمالي 3,500 ريال.
وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على أهمية الالتزام بتعليمات حماية البيئة والموارد الطبيعية، حاثةً المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي مخالفات بيئية أو تعديات على الحياة الفطرية عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون مسؤولية على المبلّغ.