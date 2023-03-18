يشهد به الإقبال الكبير.. رواج لأسواق الأغذية والمواشي بالباحة قُبَيْل رمضان
تنتعش في هذه الأيام الأسواقُ والمحلّات التجارية بمنطقة الباحة، وذلك مع قرب حلول شهر رمضان؛ حيث تشهد إقبالًا متزايدًا من المتسوقين من المواطنين والمقيمين؛ لقضاء احتياجاتهم لاستقبال الشهر الكريم، فيما حرصت تلك الأسواق والمحالّ على توفير المواد الغذائية، واحتياجات ومستلزمات المنازل من الأثاث والكماليات.
وتُعدّ الحركة التجارية التي تشهدها أسواق المنطقة ومراكز التموينات المتكاملة، هي الحركة الأكبر طيلة أيام العام؛ ففيها تكتظّ أسواق المنطقة بمرتاديها الذين يفدون لها في مختلف الأوقات لشراء احتياجاتهم اللازمة للاستخدام في العديد من الأطباق الرمضانية التي تمتاز بها المنطقة؛ مثل الخبزة والمرق والقرصان والمخاويض والمشاريق التي يصحبها اللبن والسمن والقهوة والقشر، فضلًا عن الأكلات الأخرى، ومن بينها السمبوسة والشوربة واللقيمات وكيكة الدخن بالتمر، وغيرها.
كما تشهد أسواق المواشي إقبالًا متزايدًا من المتسوقين لشراء أنواع المواشي المختلفة؛ مثل الضأن والماعز والبقر والجمال، وقد رصدت عدسة "واس" الحركة التجارية في الباحة، وأبرزت بالصور ما يعرضه الباعة للمتسوّقين.