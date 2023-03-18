يشهد به الإقبال الكبير.. رواج لأسواق الأغذية والمواشي بالباحة قُبَيْل رمضان

وتُعدّ الحركة التجارية التي تشهدها أسواق المنطقة ومراكز التموينات المتكاملة، هي الحركة الأكبر طيلة أيام العام؛ ففيها تكتظّ أسواق المنطقة بمرتاديها الذين يفدون لها في مختلف الأوقات لشراء احتياجاتهم اللازمة للاستخدام في العديد من الأطباق الرمضانية التي تمتاز بها المنطقة؛ مثل الخبزة والمرق والقرصان والمخاويض والمشاريق التي يصحبها اللبن والسمن والقهوة والقشر، فضلًا عن الأكلات الأخرى، ومن بينها السمبوسة والشوربة واللقيمات وكيكة الدخن بالتمر، وغيرها.