جامعة الملك عبدالعزيز تنال براءة اختراع في تطوير توصيل المناظير بالأدوات الجراحية

وأوضح الدكتور "زقزوق" أن الاختراع ينعكس أثره على الإسهام في تسهيل بعض الخطوات في العمليات الجراحية، خاصة تلك التي يتم إجراؤها في مجرى التنفس أو الجيوب الأنفية، عادًّا هذا الإنجاز جزءًا من أعمال فريق عمل متكامل من الزملاء والزميلات المخترعين في جامعة الملك عبدالعزيز من الابتكارات والاختراعات، والتي ستحقق أثرًا ملموسًا في المستقبل القريب بإذن الله عقب تحويلها إلى منتجات في الأسواق العالمية.