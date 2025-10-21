NHC توقّع مذكرة تفاهم مع شركة GS E&C الكورية لتطوير مشروع متكامل في وجهة الفرسان

وأضاف قائلاً: "تواجدنا في جمهورية كوريا امتدادًا لاستراتيجية الشركة الهادفة إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي، عبر نقل الخبرات الدولية وأفضل الممارسات العالمية إلى السوق السعودي، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتنوّع منتجاته، وتحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة في المشاريع السكنية.