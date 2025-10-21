NHC توقّع مذكرة تفاهم مع شركة GS E&C الكورية لتطوير مشروع متكامل في وجهة الفرسان
وقّعت NHC مذكرة تفاهم مع شركة جي اس انجنيرنيج كونستركشن الكورية لتنفيذ مشروع نوعي في وجهة الفرسان، وذلك برعاية معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل وحضور الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن صالح البطي، في العاصمة الكورية سيول.
وتُبرز هذه الخطوة عمق الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا، وذلك بهدف تطوير مشروع عقاري سكني نوعي ضمن وجهة الفرسان بالعاصمة الرياض
وتُعد مذكرة التفاهم الجديدة امتدادًا للشراكات السعودية الكورية التي تعزّزت من خلال توقيع اتفاقية تفاهم في نوفمبر 2024 لتطوير "خرائط بلدي"، وتفعيل التوائم الرقمية وتطبيقات المدن الذكية، بما يسهم في تطوير التخطيط الحضري وتحسين جودة الحياة.
وأكد الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد البطي بأن العمل قائم على ترسيخ مكانة NHC في القطاع العقاري بالمنطقة من خلال جذب استثمارات نوعية مع كبرى الشركات العالمية لإنشاء مشاريع إسكانية ذات جودة عالية في مختلف مناطق المملكة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأضاف قائلاً: "تواجدنا في جمهورية كوريا امتدادًا لاستراتيجية الشركة الهادفة إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي، عبر نقل الخبرات الدولية وأفضل الممارسات العالمية إلى السوق السعودي، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتنوّع منتجاته، وتحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة في المشاريع السكنية.
يُذكر أن مشاريع NHC تُجسّد رؤية الشركة في تطوير وجهات عمرانية متكاملة تدعم جودة الحياة، وتوفر خيارات سكنية متعددة ضمن بيئة صحية مستدامة، كما تواصل الشركة تأكيد مكانتها كأكبر مطوّر عقاري في الشرق الأوسط عبر مشاريع نوعية تعبّر عن التحول الحضري الذي يُبنى على أرض الواقع.