جولة بالرياض تكشف عن قفزة لـ"أسعار أشرطة الكاسيت".. هؤلاء الأكثر طلباً!

وفي جولة لـ"سبق" بأحد الطرق الرئيسة بمدينة الرياض التقت بائعاً في أحد الاستديوهات المخصصة لبيع الأشرطة الغنائية القديمة؛ حيث يقول المقيم اليمني "عبدالعزيز": "منذ سنوات كثيرة وأنا أبيع في محال أشرطة الكاسيت القديمة، وكان سعر الكاسيت نسخة أصلية 15 ريالاً، لكن مع ثورة التقنية الحديثة وتطور أدوات تشغيل الموسيقى الغنائية وتوقف الشركات عن إنتاج تلك الأشرطة قل الطلب بسبب استخدام الناس بدائل أفضل، مثل الأقراص المدمجة وذواكر التخزين وغيرها.