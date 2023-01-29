أكثر من 400 مليون ريال لتطوير وتحسين المنظومة الكهربائية بأحياء الجبيل الصناعية

وبيّنت "السعودية للكهرباء" أنه تم البدء في تصميم وتنفيذ مشروع إحلال الشبكة عام 2021 للمغذيات الفرعية بحي سدير، وتمديد الكابلات وتركيب محولات بسعة أكبر من السابقة، لافتة إلى أن إجمالي تكلفة المشروع بلغت 2.8 مليون ريال، مؤكدة أنه منذ تشغيل المشروع حتى تاريخه لم يتم تسجيل أي أعطال على المغذي، إضافة إلى أنه تم العمل على مشروع آخر خلال عام 2021 بإحلال مغذٍّ بحي الأحساء مع إعادة تأهيل البنية التحتية الحالية بإجمالي تكلفة 2.7 مليون ريال وتم الانتهاء من تنفيذه نهاية عام 2021.