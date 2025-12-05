مجلس الجمعيات بالرياض لـ"سبق": نمثل 1279 جمعية.. وننسّق ونمكّن ونعزّز الأثر عبر 22 محافظة

شهدت فعاليات اليوم العالمي للتطوع، التي نظمها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025م في فندق الريتز كارلتون بالرياض، حضورًا واسعًا من الجهات الحكومية وغير الربحية، إلى جانب خبراء ومختصين في العمل التطوعي من مختلف مناطق المملكة، وسط استعراض مبادرات نوعية وتأكيد على ارتفاع مؤشر التطوع إلى مستويات قياسية.
وفي حديثه لـ"سبق"، أكد محمد الزهراني، مدير الاتصال المؤسسي بمجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض، أن المجلس يعمل وفق ثلاثة أدوار رئيسية تشمل تمثيل الجمعيات أمام الجهات الحكومية والخاصة، وتنسيق الجهود بين المنظمات ذات العلاقة، وتمكين الجمعيات عبر برامج تهدف إلى رفع كفاءتها وتكامل أعمالها.
وأوضح "الزهراني" أن منطقة الرياض تضم 1279 جمعية تعمل في مختلف المسارات والتخصصات عبر 22 محافظة، مبينًا أن مستهدف 2030 يتمثل في الوصول إلى 10 آلاف منظمة غير ربحية على مستوى المملكة بين جمعيات ومؤسسات وصناديق عائلية.
وأضاف أن المجلس يقود جهودًا نوعية في العمل التطوعي، مشيرًا إلى وجود أكثر من 100 مشروع تطوعي، وأكثر من 1000 متطوع يعملون في مسارات متعددة، مؤكدًا: "حققنا مستهدف مليون متطوع قبل 2030، وبلغنا اليوم أكثر من مليون ونصف متطوع، ونتجه لمزيد من النمو بإذن الله."
من جانبه، قال لـ"سبق" ضيف الله بن علي الحازمي، الرئيس التنفيذي لجمعية الإحسان الطبية الخيرية بجازان، إن الجمعية — التي يتجاوز عمرها 18 عامًا — تعتمد بشكل كبير على العمل التطوعي في تنفيذ مشاريعها الصحية عبر ستة مسارات رئيسية، أبرزها:
• مشروع سند لدعم المرضى المحتاجين بالأجهزة الطبية.
• مشروع سفير لنقل مرضى غسيل الكلى من منازلهم إلى المستشفيات.
• مشروع شفاء لتوفير العمليات والعلاج والأدوية بالشراكة مع جهات صحية.
• استشاري الزائر لاستهداف المرضى غير القادرين على الوصول للمراكز الصحية.
• برنامج عيادتي لنقل العيادات والمختبرات إلى المحافظات والمناطق الطرفية.
وكشف "الحازمي" أن الجمعية قدّمت خلال مسيرتها خدمات طبية تجاوز عدد مستفيديها 1.3 مليون شخص، عبر عمليات وجراحات قلب وتشخيص أمراض وغيرها، بجهود أكثر من 50% من الكوادر التطوعية الاحترافية من الاستشاريين والمتخصصين في 18 اختصاصًا طبيًا.
وأشار إلى أن فرق "الإحسان" تزور 16 محافظة في جازان بواقع "سبتين في الشهر" لتقديم الدعم والخدمات الصحية للمرضى المحتاجين، مؤكدًا: "نحن من المجتمع وله، ونستقبل أي فكرة تسهم في تحسين جودة خدماتنا."
وتضمّنت فعالية اليوم العالمي للتطوع بالرياض جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تناولت واقع العمل التطوعي واتجاهاته الحديثة، ودور التقنية والتمكين في رفع كفاءة المتطوعين، إلى جانب معرض مصاحب شاركت فيه جهات حكومية وغير ربحية لاستعراض مبادراتها وتجاربها في خدمة المتطوعين والمستفيدين.
وأكد المشاركون أن الفعالية تشكل منصة وطنية لتعزيز التواصل بين المبادرات والجهات، وبناء شراكات تسهم في توسيع أثر التطوع وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تضع القطاع غير الربحي أحد محركات التنمية المستدامة.
ويأتي تنظيم الفعالية امتدادًا لجهود المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في تمكين الأفراد والجهات من ممارسة العمل التطوعي ضمن أطر منهجية، تسهم في تحسين جودة المبادرات وتطوير كفاءة المتطوعين عبر التدريب والتأهيل، بما يضمن أثرًا اجتماعيًا مستدامًا يعزز جودة الحياة ويخدم المجتمع.