إنقاذ حياة حاجة تركية من نزيف مهبلي حاد بمستشفى الولادة والأطفال بمكة

وقالت إنه تم استقبال الحالة بطوارئ الولادة والأطفال، والتي كانت تعاني من هبوط حاد في العلامات الحيوية، وتسارع في نبضات القلب وأدخلت على الفور إلى العناية المركزة، ونظرًا لوضعها غير المستقر تم وضعها على جهاز تنفس الأكسجين، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة وعمل المنظار أظهرت النتائج.