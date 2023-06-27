إنقاذ حياة حاجة تركية من نزيف مهبلي حاد بمستشفى الولادة والأطفال بمكة
أوضحت الصحة أن فريقًا طبيًا بقسم النساء والولادة بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة إنقاذ حياة حاجة تركية في العقد السابع من العمر تعاني من نزيف مهبلي حاد كان نتيجة ارتفاع خطير في سيولة الدم مع وجود ورم في عنق الرحم.
وقالت إنه تم استقبال الحالة بطوارئ الولادة والأطفال، والتي كانت تعاني من هبوط حاد في العلامات الحيوية، وتسارع في نبضات القلب وأدخلت على الفور إلى العناية المركزة، ونظرًا لوضعها غير المستقر تم وضعها على جهاز تنفس الأكسجين، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة وعمل المنظار أظهرت النتائج.
وبينت الصحة أنه تم على الفور إعطاؤها العلاج اللازم وإيقاف النزيف باستخدام أحدث الأدوية المسيلة للدم، حيث استجابت الحالة وتكللت الجهود بالنجاح في وقت قياسي مما أدى إلى استقرار الوضع الصحي للمريضة، وتمت متابعة الحالة والآن مستقرة وتحت الملاحظة وسيتم تصعيدها في القافلة المجهزة للمرضى الحجاج المنومين بالمستشفى لتصعيدها الى المشاعر لاستكمال حجها بإذن الله.
وأضافت الصحة أن مستشفى الولادة والأطفال يسعى جاهدًا لتوفير الاحتياجات الرئيسة للمرضى قاصدي بيت الله الحرام، لتقديم أرقى الخدمات وفق أعلى مستويات العناية والراحة، تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة.