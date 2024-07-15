فريق طبي ينقذ شاباً سقط من ارتفاع 6 أمتار بالطائف

وتفصيلاً.. استقبل المجمع الطبي الشاب، الذي كان يعاني من ألم في الرقبة وضعف في الأطراف العلوية، وبعد إجراء الكشف والأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، اتضح معاناة الشاب من تهتك في الفقرة العنقية الخامسة وانفجار للغضاريف بين الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة، وكدمة بالحبل الشوكيّ وتهتك بأربطة العنق الخلفية.