فريق طبي ينقذ شاباً سقط من ارتفاع 6 أمتار بالطائف

نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل الطبي بتجمع الطائف الصحي، في إنقاذ شاب تعرض لإصابات إثر سقوطه من سلم يبلغ ارتفاعه 6 أمتار.
وتفصيلاً.. استقبل المجمع الطبي الشاب، الذي كان يعاني من ألم في الرقبة وضعف في الأطراف العلوية، وبعد إجراء الكشف والأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، اتضح معاناة الشاب من تهتك في الفقرة العنقية الخامسة وانفجار للغضاريف بين الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة، وكدمة بالحبل الشوكيّ وتهتك بأربطة العنق الخلفية.
وعلى الفور قرر الفريق الطبي المختص إخضاع الشاب لعمليتين جراحيتين، وتم إجراؤهما بشكل سريع، وتم خلال العملية الأولى إزالة الفقرة المتهتكة وتثبيت القفص العنقي، فيما أجريت العملية الثانية بعد 48 ساعة وجرى فيها تثبيت تهتك الأربطة.
وتكللت العمليتان بالنجاح، وتماثل الشاب للشفاء بصورة كاملة وغادر المجمع، فيما حددت له مواعيد للمتابعة في العيادات الخارجية والعلاج الطبيعي.