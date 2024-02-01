شاهد.. المصلون يقلبون الرداء أثناء خطبة صلاة الاستسقاء

وأدى المصلون في جميع مناطق المملكة، اليوم الخميس، صلاة الاستسقاء اتباعًا لسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام عند الجدب وتأخر نزول المطر، أملاً في طلب المزيد من الجواد الكريم أن ينعم بفضله وإحسانه بالغيث على أرجاء البلاد.