شاهد.. المصلون يقلبون الرداء أثناء خطبة صلاة الاستسقاء

استجابة لنداء خادم الحرمين الشريفين، أدى المصلون صلاة الاستسقاء في المسجد الحرام، وسط دعوات بأن يمن الله تعالى بالخير على البلاد والعباد.
وتأسيًا بسنة المصطفى عند تأخر نزول المطر، قام جموع المصلين بقلب الرداء بعد أداء الصلاة.
ووفق الظاهر من الأحاديث الواردة عن النبي ﷺ في صلاة الاستسقاء فإن الرداء يكون على حالته المعتادة، ويُقلب في أثناء الخطبة عندما يحول الإمام رداءه.
وأدى المصلون في جميع مناطق المملكة، اليوم الخميس، صلاة الاستسقاء اتباعًا لسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام عند الجدب وتأخر نزول المطر، أملاً في طلب المزيد من الجواد الكريم أن ينعم بفضله وإحسانه بالغيث على أرجاء البلاد.