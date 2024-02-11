الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 31 موقعًا حول المملكة

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرّمة، اليوم، بتقديم الخدمة للرجال في محافظة الجموم لمدة أسبوع، ومحافظة المويه، ومركز فيضة المسلح بمحافظة الطائف لمدة يومين لكل منهما، وفي مركز قيا، ويوم الإثنين في مركز أبو راكة، ويوم الخميس في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة لمدة يوم واحد لكل منهم، فيما تقدم الخدمة للنساء يوم الثلاثاء في مركز قيا، ومحافظة المويه لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، وفي مركز فيضة المسلح بمحافظة الطائف لمدة يومين.