وزير الخارجية يستقبل نظيرته الكندية ويناقشان الأوضاع في غزة ومحيطها

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي.
وشهد الاستقبال مناقشة الأوضاع في غزة ومحيطها وأهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإنهاء التصعيد، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل كل الجهود لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده.
وتم بحث العلاقات الثنائية، وأوجه تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
حضر الاستقبال، وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى كندا آمال المعلمي، ومستشار الوزير محمد اليحيى.