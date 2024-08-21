"بين طرفين امتنع أحدهما عن توثيق العقد".. "إيجار": خدمة واقعة إيجارية تهدف إلى حفظ الحقوق

أعلنت شبكة "إيجار" عن إطلاق خدمة واقعة إيجارية لتسجيل العقود في "إيجار"؛ بهدف حفظ حقوق كل أطراف العملية الإيجارية.
وقالت "إيجار": إن الخدمة تهدف إلى تسجيل العقد الورقي الإيجاري في "إيجار" بين طرفين امتنع أحدهما عن توثيق العقد، سواء كان المؤجر أو المستأجر أو أحد ممثليهما، ويشمل ذلك العقود التالية: السكني، التجاري، الزراعي، الصناعي.
وأضافت أن الأهداف تتضمن استيفاء متطلبات العملاء وزيادة مستوى الرضا عن الخدمات التي يقدمها "إيجار"، تحسين الإجراءات عند تقديم الطلب، استفسار الجهات الحكومية عن الواقعة الإيجارية، حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية وإثبات توثيق العقد الورقي في "إيجار".
وأردفت "إيجار" أن المتطلبات والشروط تشتمل على إنشاء حساب لمقدم الطلب في حال عدم وجوده في "إيجار"، وتعبئة بيانات العقد مع وجود العقد الإيجاري الورقي، وبيانات مقدم الطلب، وبيانات الطرف الممتنع، وبيانات الصك تكون إلزامية (في حال كان مقدم الطلب المؤجر) واختيارية (في حال كان مقدم الطلب المستأجر)، وتسجيل عنوان الوحدة العقارية، ووجود رصيد كافٍ في محفظة مقدم الطلب.