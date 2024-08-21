"بين طرفين امتنع أحدهما عن توثيق العقد".. "إيجار": خدمة واقعة إيجارية تهدف إلى حفظ الحقوق

وقالت "إيجار": إن الخدمة تهدف إلى تسجيل العقد الورقي الإيجاري في "إيجار" بين طرفين امتنع أحدهما عن توثيق العقد، سواء كان المؤجر أو المستأجر أو أحد ممثليهما، ويشمل ذلك العقود التالية: السكني، التجاري، الزراعي، الصناعي.