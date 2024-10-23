التصدي لترويج وتهريب كميات من المخدرات في تبوك وجدة وجازان

نفذت الجهات الأمنية ثلاث عمليات أسفرت عن منع ترويج وتهريب كميات من المخدرات في تبوك وجدة وجازان.
تفصيلًا، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن في منطقة تبوك لترويجه (1.3) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وفي الواقعة الثانية، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مقيمين من الجنسية السودانية ومقيم من الجنسية المصرية لترويجهم مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وفي العملية الثالثة، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (129) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.