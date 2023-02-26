"يقتل ٢٠٠ ألف امرأة كل عام".. "استشاري": أضرار التدخين على النساء تفوق الرجال

أكد استشاري الباطنة والجهاز الهضمي الدكتور عبدالله الذيابي، أن أضرار التدخين على النساء تفوق أضرارها على الرجال؛ مشيرًا إلى أن الفتيات مستهدفات من قِبَل شركات التبغ للوقوع في التدخين بداعي التحرر والتطور والأناقة والجمال؛ لافتًا إلى أن أكثر من ٢٠٠ ألف امرأة تموت سنويًّا بأسباب لها علاقة بالتدخين وفق دراسة أمريكية حديثة.