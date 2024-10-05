البنك العربي الوطني يحصد ثلاث جوائز مرموقة تقديراً لأدائه المتميز في دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وشراكته الفاعلة مع برنامج "كفالة"

من جهته قال سلطان السكران رئيس إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنك العربي الوطني أن هذه الجوائز تعكس التطور النوعي الذي أنجزه البنك خلال السنوات الأخيرة في دعم هذا القطاع وعبر أكثر من مسار، بدءاً من توسيع مظلة المنشآت المستفيدة من الحلول التمويلية وحجم الكفالات المصدّرة، وتعزيز حزمة الامتيازات التفضيلية المقدّمة للمنشآت المدعومة بما في ذلك رائدات وسيدات الأعمال وسلاسل الإمداد، إلى جانب الارتقاء بفاعلية وسرعة وسهولة تلبية الاحتياجات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم الحلول المبتكرة، في الوقت الذي حقق فيه البنك نمواً في محفظة التمويل المخصصة لأصحاب هذه المنشآت خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 49%.