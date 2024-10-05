البنك العربي الوطني يحصد ثلاث جوائز مرموقة تقديراً لأدائه المتميز في دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وشراكته الفاعلة مع برنامج "كفالة"

حصد البنك العربي الوطني anb وتقديراً لدوره الريادي في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وشراكته الفاعلة لبرنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، ثلاث جوائز مرموقة ضمن جوائز "شركاء النجاح" للبرنامج.
جاء ذلك خلال حفل تكريم "شركاء النجاح" لبرنامج "كفالة" من القطاعين الحكومي والخاص، والذي أقيم تحت رعاية معالي وزير التعليم يوسف البنيان، رئيس مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبحضور ممثلين عن شركاء البرنامج من كبريات المؤسسات الوطنية، لدعمهم ومساهمتهم في تمويل وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، والذي يعد أحد أبرز ركائز تنمية الاقتصاد الوطني ضمن رؤية 2030.
حيث حصل البنك على جائزة "الأداء المتميز" ضمن الفئة الفضية، تقديراً لتميز حلوله التمويلية وجودة خدماته المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي أسهمت في تحفيز نموّها وتطورها. كما حاز البنك على جائزة "دعم مشاريع رائدات الأعمال"، بالإضافة إلى جائزة ثالثة عن دوره المتميز في دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن القطاع الثقافي في المملكة.
وأعرب خالد الراشد رئيس مجموعة التجزئة المصرفية لدى البنك العربي الوطني عن اعتزاز البنك بنيل هذه الجوائز المرموقة والتي تعد تتويجاً إضافياً لجهوده وإسهاماته في دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في المملكة، وترجمةً لحرصه على ترسيخ شراكته مع برنامج "كفالة"، لتوسيع قاعدة هذا القطاع الحيوي، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جهته قال سلطان السكران رئيس إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنك العربي الوطني أن هذه الجوائز تعكس التطور النوعي الذي أنجزه البنك خلال السنوات الأخيرة في دعم هذا القطاع وعبر أكثر من مسار، بدءاً من توسيع مظلة المنشآت المستفيدة من الحلول التمويلية وحجم الكفالات المصدّرة، وتعزيز حزمة الامتيازات التفضيلية المقدّمة للمنشآت المدعومة بما في ذلك رائدات وسيدات الأعمال وسلاسل الإمداد، إلى جانب الارتقاء بفاعلية وسرعة وسهولة تلبية الاحتياجات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم الحلول المبتكرة، في الوقت الذي حقق فيه البنك نمواً في محفظة التمويل المخصصة لأصحاب هذه المنشآت خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 49%.