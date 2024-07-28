تتعايش مع الأجواء الجافة والحارة.. شجرة البروسوبس تنتشر في أودية وشعاب القويعية

وشدَّد على أنه ليس لهذه الأشجار أي ضرر أو خطورة كبيرة عندما تُزرع في المناطق الجافة التي ليس فيها رطوبة أو مياه سطحية قريبة من سطح الأرض أو فوقها، ولكن عندما وصلت إلى أودية تهامة التي تغيل باستمرار، وتجري فيها السيول، وإلى مناطق وأودية التخلص من مياه الصرف الصحي أو الصرف الزراعي في أي منطقة، بدأت في الانتشار السريع العشوائي؛ لأنها تتكاثر بتمدد الجذور من تحت التراب في كل اتجاه، وتتكاثر بالبذور التي تنقلها المياه، وفي روث الحيوانات.