الشؤون الصحية بـ"الحرس الوطني" تطلق خدمة المواعيد عبر "الواتس آب"

وقالت الشؤون الصحية بالحرس الوطني عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "‏عزيزي المريض والمراجع، نسعد بخدمتكم ويسرنا التواصل معكم لأمور المواعيد والرعاية الطبية عن طريق الواتساب ‎ أو عن طريق الروابط في موقعنا الإلكتروني: "بالعربي ، بالإنجليزي ‎".