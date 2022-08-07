الشؤون الصحية بـ"الحرس الوطني" تطلق خدمة المواعيد عبر "الواتس آب"

أطلقت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني خدمة التواصل لأمور المواعيد والرعاية الطبية عبر تطبيق "الواتس آب"، أو عن طريق رابطين في الموقع الإلكتروني؛ أحدهما باللغة العربية، والآخر باللغة الإنجليزية.
وقالت الشؤون الصحية بالحرس الوطني عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "عزيزي المريض والمراجع، نسعد بخدمتكم ويسرنا التواصل معكم لأمور المواعيد والرعاية الطبية عن طريق الواتساب أو عن طريق الروابط في موقعنا الإلكتروني: "بالعربي ، بالإنجليزي ".
وأكدت الشؤون الصحية بالحرس الوطني أن الجهة المختصة سوف تتواصل مع المريض والمراجع بأسرع وقت ممكن.